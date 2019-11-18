台中女監繼長年熱銷的手工巧克力後，成立工藝皮雕班，創作出多件皮件新產品，並於今天上市，台語歌后詹雅雯特別在台中女監的廣告文宣上現身代言，期盼社會大眾給予受刑人一個機會。

法務部矯正署為了讓收容人有一技之長，聘請專業師資入監教學，並推出自營產品，造成熱銷。台中女監烘焙班的手工巧克力，供不應求，早已是矯正署熱銷產品。

台中女監因近年台灣文創產業興盛，今年間成立工藝皮雕班，延聘專業人士授課，並舉辦皮雕LOGO設計比賽，收容人發揮巧思設計創作出「蛻變」之品牌標章，展現女性獨特的柔和與堅毅。

今年11月7日，藝人詹雅雯因到台中女監進行公益表演時，目睹台中女監皮件工坊收容人的用心創作，深受感動，主動關心並無償行銷，希望所有收容人都能靠自己的力量，回饋社會，讓社會接納。

矯正署表示，台中女監皮件工坊創作，以生活實用性為主，產品包括皮帶、長夾、短夾、英倫包、托特包等，產品已於今天上市，歡迎社會各界訂購使用。

(中時 )