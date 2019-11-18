草屯鎮公所18日舉辦弱勢家庭子女圓夢助學金入帳儀式，共有14位學生受惠，總計助學金約36.4萬元。（張晉銘攝）

草屯鎮公所18日舉辦弱勢家庭子女圓夢助學金入帳儀式，本期總計有14位學生受惠，核發助學金約36.4萬元，鎮公所表示，感謝社會各界的捐款讓計畫得以延續，讓學生們無後顧之憂專注學業，勇於追夢。

草屯鎮公所主任秘書朱鴻森說，圓夢計畫是希望未來的主人翁好好就學，避免因為一時家境困難而受到影響，感謝各界善心人士捐助，讓這個計劃能夠持續進行，希望他們畢業後可以為自己的將來和社會做出努力。

鎮公所說，本學年度第一學期共有14位學生受惠，總計核發約36.4萬元，包含學費23.8萬元和生活費12.6萬元，核定符合的學生須利用寒假期間返鄉，完成12小時的志願服務。

洪姓學生說，因父親生病無法工作，家中經濟來源只能靠母親，她從國中畢業就開始半工半讀，大學開始因獲得獎助金，可專注於課業，並且擁有多餘時間參與課外活動，增廣見聞。

秦姓學生說，從小就家境困難，目前就讀於護理系，課業相對忙碌，因為有了這筆獎助金，讓他在求學路上較無負擔，並擁有更多的時間，追求更多自己的目標，並會利用時間到扶中心當志工。

鎮公所說，「弱勢家庭子女助學圓夢計畫」已經開辦3年多，經過7個學期，平均每個學期有23名學子獲得幫助，累計發放學費助學金和生活費助學金約397萬元，已有35個弱勢家庭因而減輕家中經濟負擔，同時已有多位學生順利畢業，並在職場工作。

(中時 )