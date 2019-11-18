國民黨2020候選人韓國瑜、張善政18日上午完成參選登記。針對民調仍落後，韓國瑜登記完受訪時表示，民進黨傻傻的，老是迷信「得民調者得天下」。
根據《中評網》報導，韓國瑜18日上午11點30分前往中選會登記，副手張善政與立委許淑華陪同，同時也有111位青年軍陪同，帶著「國政領航，台灣富強」與「國政絕配」的看板聲援。
韓、張都穿著白襯衫有象徵漂白不怕抹黑的味道，另111名青年軍，韓則解釋代表明年1月11日投票。
對於媒體詢問，最新民調顯示「英德配」支持度領先「國政配」，韓國瑜表示，每當有人問他，民調落後會不會憂愁滿面，「你沒看到我笑得這麼燦爛」。
韓國瑜接著說，民進黨傻傻的，老是迷信得民調得天下，但他完全不一樣，認為得民心才能得天下。
韓國瑜舉例，在造勢場合，蔡英文的場合是等一個便當，他的則是等一個人。台灣人民快樂幸福、充滿希望與陽光，蔡英文保證連任，但大部分台灣人民過得辛苦害怕未來，這將保證韓國瑜當選。
(中時電子報)
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