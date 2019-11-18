祖籍烈嶼鄉的汶萊僑領林國欽，今（18）日再捐款新台幣800萬元給國立金門大學，做為推展校務之用，個人捐款累計已達1000萬元。校方規畫將新落成的華僑大樓冠名為「林國欽健康護理學院」，以感謝他捐資興學回饋故鄉的貢獻。

金大指出，林國欽1944年出生於金門縣烈嶼鄉，「823炮戰」時隨家人赴台，在艱困的環境下奮發向學，學習成績十分優異。1963年他出洋到汶萊，先在其四叔父開設的商店工作，經銷各種日用什貨生意，期間透過苦學與向兄嫂請益，僅花了3個月便學會汶萊的馬來語，為日後的企業經營管理打下很好的基礎。

1965年，林國欽在2哥與堂叔創辦的「新南僑綢緞布莊」任職經理，並主持批發市場，同時爭取到25種產品的總代理權。1976年擔任全汶三邦之中首間不二價的「第一百貨超級市場」的總經理、1979年再擔任「海洋百貨公司」股東經理，並開設首家「海洋百貨超級市場有限公司」。

隨後，林國欽更與其2哥林國民聯手開創「新僑興百貨」、「國民百貨」、「珍珠城百貨」，以及「豐滿樓大酒家」，家人分工合作，事業得到成功擴展。

林國欽事業有成，對促進全球經貿、社會和諧的公益事務，以及邀集僑親組團返鄉參加各項重要慶典活動，均不遺餘力，經常提醒和勉勵子孫要飲水思源、不忘根本，「不論走到哪裡，都不要忘自己是金門人。」

金大強調，林國欽今天的捐資興學，讓該校4個專業學院陸續獲得南洋4大主要僑居地僑領的冠名支持，在金大校史發展上別具意義。這4個冠名學院分別為楊忠禮理工學院（馬來西亞）、林國欽健康護理學院（汶萊）、黃進益管理學院（印尼）以及黃祖耀人文社會學院（新加坡）。

(中時 )