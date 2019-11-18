新北市汐止橫科彈藥庫內的彈藥自2006年便已移走，該處目前為軍方存放經理品的倉庫，但其中第3期的5公頃土地無人使用，長年閒置。民眾認為，此處鄰近白匏湖，風景優美，荒廢這麼久實在可惜，新北市議員張錦豪建議市府把彈藥庫拿來活化使用。新北市經發局回應，此處風景宜人，希望未來能引進與人文生態相關廠商，在不破壞環境前提下，活化土地。

新北市汐止橫科彈藥庫占地約30公頃，內部分為3期，目前1、2期為軍方存放經理品的倉庫，第3期的5公頃土地則長年閒置，無人使用。

民眾說，橫科彈藥庫鄰近白匏湖，地景優美，離南港交流道又只要5分鐘車程，如此大片土地放著不使用實在可惜，希望政府能拿來蓋社會住宅或是活動中心。

新北市議員張錦豪則認為，橫科彈藥庫房子都還沒拆，只要稍做整修，立刻就可使用，如果能改造成展演空間供年輕人使用，便能使當地居民多一個遊憩場所。

新北市經發局回應，當初曾有民眾建議在橫科彈藥庫蓋社會住宅，但經會勘後，發現當地道路狹小，不適大型開發；但此處景色宜人，環境都沒被破壞，如能引進與人文生態有關的廠商進駐，會是比社宅更好的選擇。

目前，新北市府將與軍方將再約時間開會討論，若確認第3期土地無其它用途，市府將與軍方合作開發，活化該片土地。

(中時 )