台北市長柯文哲說2020勝負已定，前總統陳水扁今天表示，國民黨贏局賭到輸，黨主席吳敦義當然要負最大責任。不過他認為，距離投票日還有50多天，選情瞬息萬變。選前最後一個禮拜，也可能有關鍵性的輸贏變化，綠營不能不慎！

國民黨提出不分區立委名單，吳敦義遭砲轟，媒體今天詢問陳水扁，國民黨政黨票與韓國瑜的選情是否有可能再探底？

陳水扁指出，蔡英文總統宣布「蔡賴配」當天，柯文哲受訪表示，選舉現在進入籃球垃圾時間，勝負已定。他提到，如果國民黨是「韓朱配」那有贏的機會，現在大勢底定，再忍50幾天。柯文哲評論最新選情，談到朱立倫部分，多少可以認同。

陳水扁表示，「新台灣國策智庫」從2017年8月到2019年3月，做了5波總統大選初探民調，顯示朱立倫如果再度PK 蔡英文，不但不會輸，還一次比一次更多獲得支持，五五波，到贏6％、11％，2018年12月選後第四波則贏20％。

不過對於柯P說2020勝負已定，大勢已定，好像蔡總統贏定了。陳水扁認為，這會害死蔡英文及其支持者。縱使最新民調指出，在三腳督蔡英文仍領先韓國瑜16％，也不能說穩贏的。如果明天投票蔡英文一定連任成功，問題是距離投票日還有50多天，選情瞬息萬變。

他說，選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化，綠營不能不慎！

陳水扁表示，國民黨主張「一個中國、終極統一」，提出不分區立委名單，引發一連串的爭議，包括外界質疑部分人選傾中親統的立場，並不令人感到意外。特別黃復興黨部推薦的軍系立委，跟邱毅都是同一掛的。只是邱毅公然鼓吹共產黨武統台灣，連藍營都看不下去，不得不退出，以減輕對大選的傷害。

陳水扁指出，吳敦義帶兵打仗狂贏去年地方選舉，論功行賞，和政治倫理， 他應該是代表國民黨參選總統的最佳人選。可能是沒有天命，各種民調墊底，逼使吳主席不敢做總統夢。只撈個不分區立委，一點也不過分。他的處境蠻令人同情的。

不過話說回來，他認為，國民黨明明有不輸的朱立倫不提，卻為郭台銘、韓國瑜量身打造初選規則，導致目前的亂象。贏局賭到輸，吳主席當然要負最大責任。

(工商 )