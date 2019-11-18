台南六甲林鳳營一帶種植的落羽松成了網友口中的拍照祕境，近年來吸引不少遊客前來尋訪，在地的林鳳社區發展協會將規畫4條輕旅行路線，結合周邊景點拚觀光。（莊曜聰攝）

台南六甲林鳳營一帶種植的落羽松成了網友口中的拍照祕境，近年來吸引不少遊客前來尋訪，在地的林鳳社區發展協會將規畫4條輕旅行路線，結合周邊景點拚觀光。（莊曜聰攝）

台南市六甲區林鳳營一帶的「落羽松」原先是為了防疫，隔離牧場才種植，沒想到冬天氣溫下降就會變色，跟楓紅有異曲同工之妙，景致帶有濃濃異國風情，一旁還有菁埔埤親水步道，近年成了網友口中的拍照祕境，搭上輕旅行風，林鳳社區發展協會結合周邊景點，規畫出4條路線拚觀光，預計2020元旦起推出。

坐落在林鳳營社區菁埔埤旁的落羽松有5個區塊，總數近500棵，每到秋冬季節，綠油油的葉子逐漸轉變為紅褐的鐵鏽色，這樣的顏色變化就如雪國植物般美不勝收，也成為民眾追逐的知名景點，時序即將入冬，少數落羽松的葉子開始變色，每逢假日都有人前來賞景，林鳳社區發展協會理事長蔡建宏估計，最近幾個假日來訪都有近千人次，也宣告六甲落羽松的季節即將來臨。

蔡建宏說，為透過落羽松美景帶動在地觀光，今年特別結合鄰近官田、下營、麻豆、大內等區，規畫多條社區輕旅行路線，共同點是從林鳳社區出發，上午走訪落羽松、林鳳營故事館、林鳳營火車站等地，中午安排在九品蓮花園區用餐，下午再出發前往其他各區，目前就等各區公所提供景點後，就能確定路線。

蔡建宏表示，林鳳社區推出的輕旅行，將在2020元旦假期首發出遊，另外六甲區公所則預計在明年1月18日農曆春節前，舉辦落羽松賞景的一系列活動，可望帶動一波地方觀光旅行的熱潮。

(中時 )