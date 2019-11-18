北市中山區、新北市新莊區「辣椒」賣淫集團，以「一樓一鳳」方式在網路招攬生意，移民署、刑事局等單位接獲越南集團女子報案，指集團透過35歲阮姓女子在越南遊說「同鄉」，稱以觀光名義來台掏金，實則關在承租套房內接客，若想「跳槽」會被打斷腿，移民署專勤隊出11名越籍賣淫女，訊後依照妨害風化等罪，陳姓主嫌、阮女等人法辦。

移民署表示，53歲陳男與越南籍阮女，2人在北市、新北分別承租5到8間套房，由阮以來台從事按摩工作，蠱惑家鄉越南女子來台，並稱幫忙出機票，之後領薪水在償還，實則逼迫來台賣淫，主打「低價」、「年輕」、「越南女」等賣點吸引男客消費，並將部分賣淫所得分給越南女，移民署從帳冊內算出集團年營收高達台幣2000萬元。

日前因其中越南賣淫女逃跑，投入另外一間賣淫集團，被抓回來毒打，還砍斷腳筋，其他還有不聽話的越南女都遭到毒打，有些不堪被虐的越南女子向移民署報案。

警方日前兵分多路，在中山區、新莊區以及桃園龜山區等大樓套房，帶回多名被限制行動的女子，並逮捕陳男等賣淫集團共18人到案，查扣電腦、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、行動電話、記帳本等證物，訊後依傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例以及人口販運防制法等罪移送檢方複訊。

(中時 )