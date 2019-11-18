新竹SOGO周年慶將在11月28日一連12天登場，為呼應8周年慶，業者祭出8大好康亮點，預估12天業績將衝破15.06億，目標成長8％。（新竹SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

買家最期待的百貨年終盛事周年慶，即將在本月底陸續開跑，新竹SOGO周年慶就將在11月28日一連12天登場，為呼應8周年慶，業者祭出百貨服飾滿6000送800、15大銀行刷卡滿額送禮券，最高回饋率超過26.7％等8大亮點，預估12天業績將衝破15.06億，目標成長8％。

新竹SOGO 8周年慶將祭出包括「滿千送百年度最佳回饋」，百貨服飾單日累計消費滿6000送800元；名品、珠寶、大家電、名瓷單筆消費滿1萬送1200元，施舒雅單筆消費滿1萬送700元。

「15大銀行刷卡滿額送禮券、綁定HAPPY GO PAY支付滿額再送1400點」，邀集15大銀行加碼單日刷卡達6000元以上不等，可額外獲贈百元SOGO禮券等多項好康，HAPPY GO PAY手機支付，最高回饋率超過26.7％。

「化妝品特惠組高達8萬組」，ESTEE LAUDER幸福撲克玩色盤下殺1.1折。「20萬件獨家商品 魅力無法擋」。「品牌聯名來店禮，強力出擊必搶蒐集」。「冰雪奇緣II來了，年底最夯打卡新地標」。

另，新竹SOGO今年也首度推出「老公男友寄放區」與「兒童托幼區」，姐姐妹妹們攜老公男友陪逛街，不用再有時間壓力。

最後是「點點成金，6萬張周年慶購物金限量搶兌」活動，11月22日起，民眾只要持快樂購卡及身分證件至新竹SOGO 3樓贈獎處，扣快樂購點數200點即可兌換100元周年慶購物金，活動期間每人每卡限兌換1次，最高上限30張。

(中時 )