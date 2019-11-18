屏議長與黃國昌隔空對嗆 屏南立委選戰再添話題 19:312019/11/18 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣議長周典論(後排中)陪同女兒周佳琪登記參選屏南立委，並與時力立委黃國昌隔空對嗆。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委黃國昌多次針對枋寮鄉樂樂養雞場、議長賄選案，點名屏東縣議長周典論，周18日在陪同女兒周佳琪登記參選立委時，對於黃指控忍不住爆氣嗆「已提告」，更接著說，「說實在的，我比他還乾淨。」 但黃國昌事後在臉書回嗆，「你到底要告什麼？」包括一堆議員因議長賄選案被判刑坐牢，這是假的嗎？姪女周碧雲搞違法養雞場是假的嗎？雙方你來我往，加上時代力量也挹注資源力挺網紅律師張怡角逐立委，為這場屏南立委選舉更添話題。 (中時 ) #2020大選 #立委 #黃國昌 #周典論 #屏東 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜副手出爐後 學者為韓國瑜感嘆 00:252019/11/14 政治 陳揮文曝光4大預測！嘆韓國瑜難選了 02:052019/11/14 娛樂 宋楚瑜出副手「好牌」 韓國瑜一句回應 03:502019/11/14 政治 網看藍不分區名單 笑言：綠可以放心內鬥了 08:112019/11/14 政治 宋參選對韓衝擊多大？他從韓辦回應看出玄機！ 08:172019/11/14 政治 黃智賢竟挺他進不分區 網友罵翻了！ 08:292019/11/14 政治 看到他列藍不分區 網直呼太扯了！ 08:432019/11/14 政治 進不分區引全黨基層反彈！他終於說話了 09:322019/11/14 政治 罵一次不夠！趙少康氣極再怒轟吳敦義 09:532019/11/14 政治 2020大選18日登記首日 韓宋都搶第一天 01:352019/11/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 最新民調 韓國瑜蔡英文和不分區差距 驚呆綠營 - 政治 - 旺報 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。