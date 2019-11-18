時代力量立委黃國昌多次針對枋寮鄉樂樂養雞場、議長賄選案，點名屏東縣議長周典論，周18日在陪同女兒周佳琪登記參選立委時，對於黃指控忍不住爆氣嗆「已提告」，更接著說，「說實在的，我比他還乾淨。」

但黃國昌事後在臉書回嗆，「你到底要告什麼？」包括一堆議員因議長賄選案被判刑坐牢，這是假的嗎？姪女周碧雲搞違法養雞場是假的嗎？雙方你來我往，加上時代力量也挹注資源力挺網紅律師張怡角逐立委，為這場屏南立委選舉更添話題。

(中時 )