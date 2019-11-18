位於香港紅磡的理工大學從昨日深夜開始，佔據校園的示威者與警方發生激烈衝突，至今晨警方改採封鎖策略，禁止進出理大校園，並對威者進行喊話，要求他們投降。在警方包圍一整天的時間中，校園內示威者曾3度發動突圍，但皆遭警方阻擋後折返。有幾位自稱是學生家長的市民前往關切，並向警方下跪求情讓孩子安全離開。

綜合港媒報導，從早上8時起，理大內示威者擬集體撤離，大批示威者在步出理大校園後四散，但遭到警方以催淚彈阻擋，示威者雖投擲汽油彈還擊，但仍無法突圍，只好折返退回理大校舍正門。10時半警方在理大附近華懋廣場攔截到約50名欲潛入理大支援示威者的青年，將他們逮捕後以警車分批運走。

香港理工大學示威者被警方圍困在校園內，曾多次試圖以汽油彈突圍皆告失敗。（圖／美聯社）

此後在12:30與13:30理大示威者又有兩次試圖突圍，仍遭部署在校內教學樓正門前的警察以水炮車與催淚彈驅逐，並有數名示威者被逮捕，多人被橡膠子彈擊中，頭部臉部受傷血流滿面，示威再度被迫退回校舍區，警方水炮車亦退後重新部署。

試圖由理工大學衝出的示威者被警方逮捕。（圖／美聯社）

傍晚時校園內不時傳出爆炸聲，並有大火及濃煙竄出，一批有孩子參與此場示威的家長前來關切，希望警方勿以武力傷害示威者，甚至有憂慮且情緒激動的家長向警方下跪。警方表示，沒有打算攻入校園，只對衝出突圍的示威者以水炮催淚彈驅趕，即便在校門口逮捕示威者，也是隨即退出。

警方表示，校園內持續出現火勢是有示威者縱火焚燒雜物，令想離開的人不能離開。顯示在警方的包圍策略下，理大校園內示威者意見已呈分歧狀態，有人想向警方投降，但被其他人阻撓。有一男一女較早前從天橋步出，他們舉起雙手、除下身上裝備，示意投降，兩人隨即被拘捕。警方強調，並未禁止示威離開，但示威者必須停止使用暴力，並立即向警方投降。

下午4時許，理大校園縱火位置火勢擴大，燃燒的雜物包括辦公室椅、木板，同時還有化學品鐵罐與小型石油氣罐等，因此不斷傳出爆炸聲，濃煙升上半空，消防員趕到現場滅火。

(中時電子報)