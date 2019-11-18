第11屆中美政黨對話18日在北京舉行。（央視新聞）

由中共中央對外聯絡部主辦的第11屆中美政黨對話18日在北京舉行。來自美國共和、民主兩黨和重要智庫、企業，以及中央政策研究室、商務部等單位，共約50名中外代表出席，圍繞「中美政黨與中美關係」主題進行討論。中共中央對外聯絡部副部長郭業洲主持了對話。

新華社報導，中共中央對外聯絡部部長宋濤出席開幕式併發表主旨講話。他表示，建交40年來，中美關係既取得了歷史性進展，又面臨新的挑戰和抉擇。維護好、發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的利益，也符合全世界各國的利益。

宋濤表示，中美兩國政黨政治家要按照雙方領導人達成的共識，引領中美關係順應時代發展大勢，加強合作而不是對抗，彼此融合而不是脫鈎，擴大交往而不是隔閡，通過對話協商，解決雙方之間的矛盾和分歧。希望通過中美政黨對話機制，推動中美關係行穩致遠，給兩國人民帶來更多利益，為人類美好未來作出新的貢獻。

美國民主黨代表、商務部前部長駱家輝及美國共和黨代表、住房和城市發展部前部長傑克遜等美方代表表示，美中關係是當今世界最重要的雙邊關係，兩國關係發展如何，對整個世界有直接的影響。

美方代表認為，美中關係也是互利的，中國的繁榮符合美國的利益，美國保持繁榮也符合中國的利益。美中兩國政黨和領導人都應以增進民眾福祉為目標，促進互利合作，妥善處理分歧。希望早日結束美中經貿摩擦，避免損害美中關係長遠發展的根基。

本次對話框架下還將舉行中美企業家圓桌會。中美政黨對話於2010年啓動，旨在加強中美黨際交流，促進兩國關係發展。

(中時 )