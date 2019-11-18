蔣萬安：與韓國瑜有革命情感 18:222019/11/18 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔣萬安與韓國瑜今晚合體造勢。（圖／取自中時電子報直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委蔣萬安。（圖／資料照片） 蔣萬安：與韓國瑜有革命情感 國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間參加國民黨立委蔣萬安造勢晚會，蔣萬安自謙是台北少年郎，去年高雄三山造勢每場必到，與賣菜郎韓國瑜有革命情感，有共同目標，希望大家一起下架民進黨、下架蔡英文！ 群眾也激動大喊韓國瑜凍蒜，韓國瑜致詞表示，他從南部上來，觀察到很多人過得很辛苦，對未來很茫然，很多長輩也擔心下一代，更無法相信，越支持民進黨的區域與選民，過的越辛苦！ 韓國瑜稱簡直無法相信，越挺民進黨的民眾過得越辛苦，民進黨3年執政，貪汙腐敗，選舉到了就政策撒錢，良心在哪裡？ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #立委 #蔣萬安 #國民黨 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 李佳芬抵金邊 小英後援會副會長轉挺韓國瑜 - 政治 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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