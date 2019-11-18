國民黨立委蔣萬安。（圖／資料照片）

蔣萬安：與韓國瑜有革命情感

國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間參加國民黨立委蔣萬安造勢晚會，蔣萬安自謙是台北少年郎，去年高雄三山造勢每場必到，與賣菜郎韓國瑜有革命情感，有共同目標，希望大家一起下架民進黨、下架蔡英文！

群眾也激動大喊韓國瑜凍蒜，韓國瑜致詞表示，他從南部上來，觀察到很多人過得很辛苦，對未來很茫然，很多長輩也擔心下一代，更無法相信，越支持民進黨的區域與選民，過的越辛苦！

韓國瑜稱簡直無法相信，越挺民進黨的民眾過得越辛苦，民進黨3年執政，貪汙腐敗，選舉到了就政策撒錢，良心在哪裡？

(中時電子報)