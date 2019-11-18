嘉義縣義竹鄉埤前社區內的鄭家生態池有豐富動、植物生態系統。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉埤前社區早期有許多埤塘，除用於灌慨農田，也有滯洪功能，但水道經重劃後，埤塘變得髒亂無比，多年前北漂回鄉的鋼琴調音師蔡順強，決定帶動居民一同整治埤塘，並已復育成生態池，社區今年成立「埤前社區文創工作室」後，將辦理食農課程，推動友善環境教育。

埤前社區協會執行長蔡順強表示，早期鄉下沒有鋼筋水泥，先民直接「就地取材」，挖土蓋土角厝，土坑再演變成儲水的埤塘，近年來配合工業區開發，自來水設置後，埤塘原始功能逐漸消失，以前環保思維未普及，附近居民經常將養豬廢水、廢棄物等排入埤塘，使社區的水環境不斷被汙染，不僅農作物收成變差，連居民健康也受影響。

觸動蔡順強有意返鄉的契機？他說，26年前回鄉探親，看到義竹鄉被嘉縣環保局掛上「環境衛生最差」的牌子，當時他對自己誓言，「將來若有機會，他一定要把牌子拿下」；12年後，他搬回嘉義成立埤前社區協會，開始陸續向環保署、農委會水保局等公家單位申請補助計畫，整治埤塘，並進行社區景觀美化。

雖然有公部門的資金挹注，但後續管理還得靠社區自主維護，蔡順強說，近年居民的行動力已提升不少，現在埤塘進駐豐富的動、植物生態系統，社區內還有許多紅瓦古厝，未來計畫將社區打造成兼具生態棲地、教育及休憩之場域，邀請民眾前來逛逛，欣賞經典的農村風貌。

(中時 )