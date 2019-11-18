苗栗縣長徐耀昌等人視察「造橋好客綠色廊道」成果。（何冠嫻攝）

造橋好客綠色廊道成功活化舊有道路，創下特殊典範。（何冠嫻攝）

苗栗台13甲線造橋段截彎取直後，造橋鄉公所爭取中央經費補助，翻新台13甲線舊路段，打造綠色生態景觀廊道，規畫行人及自行車道、綠帶及車道等，活化公路改道，18日苗栗縣長徐耀昌等人，剪綵啟用。

公路總局將造橋香格里拉前的台13甲線路段，截彎取直另闢替代道路，造橋鄉公所為活化舊路段，爭取前瞻計畫，獲中央補助以總經費4000萬元打造綠色廊道，縮減車道建置連續性綠帶、行人步道與自行車專用步道等，並沿線栽植4季花木，經10個多月完工，將近乎荒廢的路段，搖身成為「造橋好客綠色廊道」，打造如公園般的景觀公路。

18日徐耀昌偕同立委陳超明、議員廖秀紅、鄭聚然、造橋鄉長黃天貴、前鄉長黃純德等人，剪綵漫步綠廊道。鄉長黃天貴說明，原15公尺寬4線車道縮減為2車道，建置行人、自行車步道，打造休憩場域，未來將推動假日市集，發展觀光與在地好客文化。

徐耀昌表示，造橋好客綠廊道為公路改道活化的特殊典範，除了將成為觀光休憩亮點，更串連周邊軍綠概念館、牛奶的故鄉、劍潭古道及香格里拉樂園等景點，吸引觀光帶動產業。

(中時 )