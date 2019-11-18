民進黨主席卓榮泰，18日直搗國民黨主席吳敦義的家鄉，陪同民進黨籍立委參選人蔡培慧（第1選區）、陳癸佑（第2選區）到南投縣選委會登記，並強調2人「無私」的精神，與國民黨主席形成最大的對比。
卓榮泰表示，立委選舉登記第1天，他特別到南投，因為南投是吳敦義的故鄉，也是非常重要的選區；近來，民進黨的政黨支持度領先國民黨，對於人民的正面鼓勵，民進黨戰戰兢兢，因為民調有起有落，必須引以為戒，自我警惕。
卓榮泰強調，身為黨主席、政黨負責人，最重要的是要做到「無私」，因為這樣黨員才會相信你要帶領的方向，人民才知道你要為台灣做出什麼貢獻。
卓榮泰指出，蔡培慧由不分區立委，勇敢轉戰區域立委，願意承擔辛苦到地方耕耘，就是無私的精神；陳癸佑擔任水里鄉長，他的無私是節省人民的血汗錢，讓鄉庫從負債變成有節餘，有紀律管理財務。
蔡培慧表示，專業、骨力和顧地方就是她的特色，她希望走進地方解決民眾遭遇的難題，所以毅然投入區域立委選舉，未來希望推動科技農業、觀光結合AI智慧，促進經濟發展，持續推動長照2.0，縮短城鄉差距。
陳癸佑強調，知名度高低有好有壞，他將在短期內密集拜訪選民，提升知名度，以用心專心的態度，共同為國家主權、民主自由而努力。
(中時 )
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