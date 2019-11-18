高雄鳳山一間瓦斯行派人外送、安裝新瓦斯桶時，沒有落實安檢動作，造成楊姓女子開瓦斯時氣爆、遭火球灼傷臉、頸、雙手及部分下肢，提告求償260餘萬元。一審高雄地院民事庭判決，瓦斯行及師傅需賠楊女89餘萬元，可上訴。

判決指出，瓦斯行2015年9月派蔡姓瓦斯師傅前往楊女住家更換瓦斯空桶，新桶裝上後，蔡男沒有按規定檢查瓦斯壓力調整器功能是否正常，及測試漏氣及試點爐火，就離開現場。楊女下午要使用瓦斯爐時，一轉開關，瞬間三個爐口噴出火球，造成她臉、頸部、左右手全肢、部分下肢，全身共計12％二度燒傷。

楊女傷後醫療費、復健、疤痕雷射、藥品等費用累計約60餘萬元，復原後又因多處毛孔壞死、無法流汗排熱，身心痛苦求償200萬精神撫慰金，共計求償260餘萬元。

送瓦斯的蔡男強調，裝好新桶時還特地詢問是否要協助測試爐火，但楊女卻說「稍晚要燒水、使用再開」，瓦斯行也否認售予楊女調整器，強調楊女未更換老舊調整器也有過失。

法官持財團法人台灣「燃氣器具研發中心」鑑定結果，強調事故發生主因為調整器「減壓」功能失效所致，售出該調整器的瓦斯行、送瓦斯需落實檢查的蔡男需付連帶責任。評估楊女傷後患「燒傷後肥厚性症痕併右小指臠縮」及憂鬱失眠、社交退縮等問題，下修撫慰金至45萬元後，判賠總金額為89萬餘元，全案可再上訴。

(中時 )