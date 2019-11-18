南投縣議員張永輝、唐曉棻，18日在縣政總質詢時，關心教育及縣府編列配合款問題；縣長林明溱表示，只要教育部願意補助學校建設經費，縣府一定全力籌措配合款，給學生最好的教學設備與環境。

張永輝指出，縣府編列的教育補助款預算僅1500萬元，全縣有32所國中、137所國小，共169所學校，平均1所學校不到10萬元！希望縣府增加預算，地方配合款如果足夠，中央都會核准學校修繕工程。

林明溱表示，中央在年底前核定的工程，縣府都會提前編列配合款，如果不夠還有教育發展基金可支用，該基金目前尚有5000多萬元，若仍不足則可運用預備金，學校必要的設備經費縣府一定支持。

唐曉棻建議減併學校省下的經費，用於充實學校軟硬體設備，並聘請更優秀的師資，投入更多資源在教育上，讓更多學生留在南投就讀。

林明溱說，會考成績攸關學生的未來，縣府將持續要求各校鼓勵學生用心學習，學校需要的設備、課外輔導經費，縣府一定配合，學校辦得好，學生自然會留下。

(中時 )