屏東科技大學餐旅管理系與土木系、農園系跨系整合，舉辦「裸食饗亭無餐具創意餐會」，以香蕉葉當桌布，椰子殼當杯子，手當筷子，完全不使用餐具，反璞歸真；並使用校內生產的農產品為食材，減少碳足跡，提倡綠色、環保、永續的概念。

餐旅系主任張慧珍表示，早期農業社會，農民在田間農忙用餐時，不需要刻意的餐盤與餐具，大自然就給了餐食最好的盛裝；原住民也會將大自然賦予的東西變成天然餐具，充滿了智慧，也更環保、更自然。

這次餐會的廚師除了餐旅系副教授陳文東，也邀請義大天悅飯店主廚邱子文，聯手製作美味料理。以屏科大研發的發芽玄米，製作出五行創意壽司、粄條梅香雞肉捲、東坡米香刈包、南瓜豆沙球、奇異果香草米慕斯等多樣美味創意料理。

所有料理都放在有機香蕉葉做成的桌布上，來賓們以雙手取食，湯品是以挖空的香瓜裝乘，飲料則放在椰子殼內飲用。屏科大校長戴昌賢說，印度人都是用手來吃飯，借由食物的觸覺體驗食物不同感觀，也更美味；香蕉葉也有助於食物的抗氧化功能。

這場餐會除了跨域結合系所專業，打造農業為六級產業，從生產、加工到行銷，也希望將永續循環的理念，透過每日的餐食傳達讓更多人認識。

(中時 )