台中市大甲區將出現一連5天的絕美「懸日」！18日首日吸引許多民眾駐足經國路上，紛紛等待16時39分到來，有人拿起手機定睛捕捉難得一見畫面，當目睹「懸日」瞬間更是興奮連連；大甲警分局也加派警力，維護現場交通以確保安全。

台中市府指出，這次不同於上次市區公益路的大樓街景，絕美懸日襯映著大甲經國路椰林大道，更顯得浪漫滿分。為守護現場安全，市長盧秀燕也請警察局加派警力，並在臉書貼文叮嚀「穿件外套、注意安全」，讓網友紛紛分享按讚。

大甲警分局表示，絕美「懸日」最佳觀賞點在大甲區經國路(台1線152K處)，時間為16時39分至16時59分，分局派遣6名警力於路口執行交通疏導及維護民眾安全，另10名警力於經國路段沿線機車巡邏，以確保沿線周遭交通順暢，讓所有市民能安心欣賞懸日美景。

依中央氣象局資料，「懸日」係指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層之路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象；18日起一連5天，最佳觀賞懸日時間為19日16時41分至17時01分；20日16時43分至17時03分；21日16時45分至17時05分；22日16時47分至17時07分。

(中時 )