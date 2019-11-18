台塑企業農漁業輔導成果展，展現產學合作成果。（張朝欣攝）

台塑企業委託朝陽科技大學、高雄科技大學成立農漁業輔導團隊，協助農漁民提升養殖及栽種技術，18日在麥寮鄉舉辦成果展，邀請大家品嘗有機蔬菜，配合長庚科技大學健康促進團隊免費健檢，讓民眾吃出健康與安心。

台塑企業結合麥寮鄉後安社區，在豐安國小舉辦「幸福田園、瓜之饗宴－台塑農漁輔導成果暨健康促進成果展」，除了有台塑農漁團隊輔導成果及農漁產品展售外，長庚科技大學健康促進團隊也為民眾提供健康關懷服務。

麥寮鄉各社區在此次活動中大顯身手，由社區志工供應風味午餐，食材皆採用當地當令瓜類蔬果，烹飪出一道道的創意風味餐，藉此行銷麥寮農特產，並安排社區特色表演，展現農村再生的活力與成果。

台塑企業也安排產地摘採行程，帶領民眾摘採有機玉米筍與花生，讓遊客體驗半日小農生活，同時舉辦公益標售農漁產活動，將當日標售所得全數捐贈給雲林縣信義育幼院，讓大家不僅吃得安心還能做愛心。

六輕管理部副總陳文仰表示，台塑企業秉持在地營運精神，自2009年起陸續推動漁業輔導及農業輔導計畫，結合產學界力量，藉由專業團隊科學化的輔導，協助當地農漁民進行產品品質改善，就是希望與地方共生共榮、創造雙贏局面。

(中時 )