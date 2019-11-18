「苗栗總動員．全民反賄選」18日在苗栗縣警局登場，縣長徐耀昌與檢、調、警、各界人士共同宣誓反賄選。

18日反賄選宣誓活動在苗栗高商熱舞社表演「青春反賄選之舞」揭序，徐耀昌偕同檢察長鄭鑫宏、主任檢察官董良造、調查站主任吳宗杰、副主任廖當敏、縣警局長翁群能、地檢署主任觀護人林宗材、地檢署政風室主任蔡崇正、苗栗市長邱鎮軍、縣府政風處長王明朝，以及社團、志工、社區居民等200多人，齊聚會場，宣導反賄選觀念，強化居民反貪意識。

徐耀昌表示，中央公職人員選舉影響國家未來的走向，因此維護選舉公平性為首要，呼籲民眾以參選人政見作為判斷標準，務必堅定杜絕賄選買票行為。鄭鑫宏也指出，維持公平選舉制度為檢警調政風共同責任，整合各界資源有效查賄、反賄，呼籲選民發揮「啄木鳥」精神，提供具體情資，一起反賄選，維持乾淨選風。反賄選檢舉專線：0800-024099＃4。

(中時 )