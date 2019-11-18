東北季風造成雲林縣揚塵空氣品質惡化，立委劉建國18日邀集教育部人員前往崙背鄉會勘，爭取「校園植樹及改造計畫」360萬元經費，希望透過校園裸露地綠化降低PM10濃度，讓孩子安心在室外活動，不必擔心揚塵危害。

因應秋冬季濁水溪揚塵問題，立委劉建國18日邀集教育部資訊及科技教育司長郭伯臣會勘，針對雲林縣揚塵區的義賢、二崙、油車、中和、豐榮5所國小補助360萬元，在校園內操場或裸露地進行綠化，避免東北季風吹拂加劇校園揚塵情況。

劉建國表示，他在行政院濁水溪治理平台中，爭取到1150萬元補助經費，替22所揚塵區學校裝設230組新風系統，已於今年8月完成並啟用，但也不能讓學生一直都關在室內，如何透過校園綠化改造，降低校園戶外的揚塵狀況是非常重要的。

劉建國說2017年雲林縣旭光國小曾測得PM10破千的驚人數據，因此他在立院總質詢時，向當時的行政院長賴清德提出濁水溪揚塵嚴重性，賴院長也因此親自到濁水溪會勘，並指示由政委召開「揚塵改善中央與地方共同治理平台」。

劉建國指出，經治理平台進行一連串的防治工程後，重新檢視2017年與2018年同期空氣品質，2018年麥寮測站PM10日平均的平均濃度較2017年下降12.3％至30.7％，效果相當顯著，未來他會持續監督並爭取經費來改善揚塵狀況。

(中時 )