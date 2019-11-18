彰化縣39歲李姓男子去年7月在大葉大學附近一家吐司店，公然對女店長「露鳥」，遭報警提告，因他有思覺失調病史，依公然猥褻罪遭彰化地院輕判拘役15日確定。另名25歲男子則在今年暑假連續在彰鹿路喜美超市附近、店內，接連對高中少女、國小女童襲臀，遭判處應執行有期徒刑6個月，可上訴。

根據簡易判決書，去年7月10日一早8時許，李男至大村鄉山腳路上一家吐司店前，對著李姓女店長拉下外褲拉鍊，掏出生殖器，讓女店長氣得當場報警並提供店內監視器畫面佐證，檢警依妨害風化案件偵辦後，彰檢聲請簡易判決。

彰化地院一審簡易庭法官量刑後，李男不服提出上訴，由彰化地院二審合議庭審理，審酌李男2005年間就曾與家人激烈衝突，威脅要開瓦斯，強制送醫後被草屯療養院診斷出思覺失調至今，長期治療；且2012年底就曾2度相同妨害風化案分別遭判處拘役10天，因此駁回上訴、不採信辯護律師的要求予以緩刑宣告，維持原判決拘役15日確定，可易科罰金。

家住彰化市的25歲張男，則被診斷出有中度智能障礙，今年暑假期間，他先是7月22日傍晚6點多，騎腳踏車經過彰化市彰鹿路喜美超市附近超商巷口對面，對一名穿著高中體育服的少女襲臀，又在7月31日傍晚6點多，在喜美超市店內，二度伸出鹹豬手，對當時正跟弟弟在購物的小五女童襲臀。

由於兩名被害人皆為未滿18歲的兒少，受《兒童及少年福利與權益保障法》所保護，張男雖然是弱智男子，卻因觸犯《性騷擾防治法》成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部之行為2罪，各遭判處有期徒刑3月、4月，合併應執行6個月；可易科罰金，全案仍可上訴。

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(中時 )