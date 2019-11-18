美國國務卿蓬佩奧15日發表演講時，再次攻擊中國政治制度和內外政策。對此，大陸外交部發言人耿爽今天（18日）在例行記者會上表示，一段時間以來，蓬佩奧先生拿著一套老掉牙的劇本，四處拿中國說事，四處給中國抹黑，他的話充滿了意識形態的偏見，也充滿了對中國歷史和中國現狀的無知。他散布的謬論與謊言在事實面前根本不值一駁，也會不攻自破。

耿爽譏諷，冷戰已經結束快30年了，「但蓬佩奧先生心中的冷戰似乎還未結束，他彷彿完全被厚厚的歷史灰塵層層包裹起來」，看不到世界發展、聽不到人民呼聲、也感知不到時代的潮流，在這個年代裡用意識形態偏見和零和博弈思維來樹起對抗之牆，來挑撥各方關係，注定是徒勞無果也注定沒有出路。

耿爽表示，作為美國國務卿，陸方希望蓬佩奧先生能夠摒棄冷戰零和思維，正確看待中國和中美關係，停止喋喋不休的反華聒噪，做一些與其身份相符，能夠促進中美關係發展的事情，而不是相反。

(中時 )