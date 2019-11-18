旺旺中時媒體集團副董事長、前台中市長胡志強，在擔任駐美大使時結識劉屏，曾在劉屏辭去《中國時報》記者工作時，極力勸阻。(時報文化提供／王寶兒台北傳真)

《一筆穿雲：永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂》既是劉屏的新作，也是遺作。座無虛席的新書發表會，也可見劉屏生前結交善緣無數，擁有眾多好友。(時報文化提供／王寶兒台北傳真)

投身新聞業近四十年的已故媒體人劉屏，主跑華府新聞多年，被譽為「永遠的特派員」，所撰之新聞報導、專欄評論鞭辟入裡，深入人心。孰料他卻在今年診斷出急性白血病，在六月逝世。生前於病房仍勤筆不輟的他，心繫社會而奮力書寫，更在遺作《一筆穿雲：永遠的華府特派員劉屏的軍魂國魂與靈魂》中，吐露罹病心聲，「這是我想寫的第一本書，怎麼也沒有想到，竟然是在癌症病房寫的。」

遺孀張麗芳回憶，劉屏是個樂於分享快樂的人，「他常說笑話，也會說相聲，常常帶著我們在美國出生的小兒子，到華府去說相聲，是個很愛說話的人，我相信一定很多人會記得劉屏的聲音，希望大家在讀到他的文字時，也能夠想到他的理念、價值觀以及信仰。」

長年關注社會局勢的劉屏，罹病後本欲出版《誰？為韓國瑜擋子彈》，卻在診斷出病情後的短短三十五天逝世。張麗芳透露，出書一直是丈夫十多年來想做的事情。為一圓丈夫遺願，她集結近年劉屏發表各報的專欄文章，針對美中台、兩岸、政治等議題加以闡述，更將劉屏的住院手札收錄於書中。從劉屏離世前的文字，也可感受到他虔誠的信仰，以及對生命的樂觀態度。

劉屏過去曾任職於中國廣播公司以及《中國時報》，也長期為《台灣醒報》撰稿，曾獲金鐘獎新聞節目主持人的殊榮。旺旺中時媒體集團副董事長、前台中市長胡志強表示，在二十餘年前擔任駐美大使時結識劉屏，認為他不只是一位華府特派，更是永遠的新聞人，「他是個謙謙君子，永遠和善，我很不捨得他的逝世，他絕對可以再發光發亮，也還有很多事情可以做，希望大家能夠在看到國旗時，想到我們也曾經擁有這麼一位愛國的好朋友。」

(中時 )