國政配今天完成登記，國民黨副總統參選人張善政傍晚接受「POP大國民」蔡詩萍專訪時，針對藍營整合太慢，拋出八千里路格局說，要支持者看大格局，不要在意路上的小石子，所謂八千里路格局就是國政配一定要選上。

2020總統大選，藍營整合不如綠營，目前還有3成左右的支持者不願表態，讓國政配居於落後，被問到藍營民調支持者不表態、近來又發生不分區立委名單風波，張善政說，他說過八千里路的格局，路上的石頭不要在意，所謂八千里路的格局就是韓跟張的國政配一定要選上。

張善政說，他以前是自己要選的，有人說現在蔡英文連任的可能性很高 ，不如等2024再出來， 但他認為，如果2024年出來，不知台灣會變怎麼樣，「搞不好沒氣了」， 所以2020年非常關鍵 ，大家看看過去三年半，除了一例一休、軍公教年改，各式經濟觀光發展，大家覺得蔡總統再幹四年台灣會怎樣，相信大半的人不會太樂觀，屆時必定兩岸緊張、國際局勢惡劣 ，台灣經濟被孤立。

張善政表示，經濟部說ECFA對台只有5％經濟比重，蔡再當選可能會中止，如果台灣再砍掉5％ ，就會直接傷到骨子裡，八千里路的格局，也就是不要去管不分區的提名好不好，但總統一役一定要想清楚，要是問他蔡若再當選，他想都不敢想。

對於2020大選副手辯論，他要如何應對，張善政說，他非常尊重賴清德，「老實說賴清德輸給蔡英文太可惜」，賴清德的能力絕對優於蔡英文 ，如果當初讓賴清德贏，他會對民進黨會非常尊重，所以未來面對面辯論時會，他會肯定賴清德的能力，但也會質疑，賴清德在蔡身旁能有多少發揮空間 ，加值空間是很少的。

相反的，張善政也說，未來會跟韓國瑜兵分兩路，他會爭取知識藍及經濟藍的支持，對於自已較不熟悉的勞動、社福、財經領域，他則會盡量去聽。

(中時 )