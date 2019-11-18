在劇中飾演霸道總裁的王子邱勝翊，私底下和曾之喬、鬼鬼吳映潔等女藝人的感情非常要好，上戲時談情說愛，下戲不時鬥嘴打鬧，CP配對太過完美，經常被對方的忠實粉絲攻擊。
面對自己超強的異性緣，邱勝翊臉露無辜的表情笑說：「其實我是無害的，她們都把我當成暖男兼閨蜜啦！」
邱勝祤笑說，也許是家中長男的緣故，他很懂得照顧別人，責任感也重，拍戲時會主動關心周遭的人，與女藝人無話不談，也常扮演大哥哥的角度提供建議或排解紛爭，久了就成為女星眼中的「暖男」、「閨蜜」，尤其日前王子邱勝翊公開新戀情，認愛香港歌手鄧麗欣，更證明自己「無害」，與周遭合作的女藝人是愛情絕緣體。
這回王子邱勝翊受邀拍攝PRADA的時尚專題，身穿PRADA軍裝風的秋冬新裝，帥氣破表，忍不住分享他對時尚的熱愛，除了去年受邀前往巴黎時裝周見習外，還自創潮牌P.STAR，經營五年下來雖面臨平價時尚的衝擊，但幸好在粉絲的支持下，業績仍緩步成長。
以往只愛黑白灰色調的邱勝翊，現在也開始嘗試印花和多種色彩的衣著打扮，不論是挑戰PRADA的帥氣軍裝，或是圖騰花色毛衣，展現英挺俊秀又帶有童趣的時尚風情。
(中時 )
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