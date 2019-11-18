王子邱勝翊異性緣超強，樂當女星的暖男兼閨蜜，穿PRADA閃電圖騰和愛心胸針毛衣，充滿童趣。（JOJ PHOTO攝）

PRADA科技鋪棉尼龍肩背包，6萬1500元。（PRADA提供）

PRADA科技鋪棉尼龍腰包，3萬3000元。（PRADA提供）

PRADA Cloudbust Thunder運動鞋，3萬7000元。（PRADA提供）

PRADA Brique拉鍊信差包，5萬2500元。（PRADA提供）

在劇中飾演霸道總裁的王子邱勝翊，私底下和曾之喬、鬼鬼吳映潔等女藝人的感情非常要好，上戲時談情說愛，下戲不時鬥嘴打鬧，CP配對太過完美，經常被對方的忠實粉絲攻擊。

面對自己超強的異性緣，邱勝翊臉露無辜的表情笑說：「其實我是無害的，她們都把我當成暖男兼閨蜜啦！」

邱勝祤笑說，也許是家中長男的緣故，他很懂得照顧別人，責任感也重，拍戲時會主動關心周遭的人，與女藝人無話不談，也常扮演大哥哥的角度提供建議或排解紛爭，久了就成為女星眼中的「暖男」、「閨蜜」，尤其日前王子邱勝翊公開新戀情，認愛香港歌手鄧麗欣，更證明自己「無害」，與周遭合作的女藝人是愛情絕緣體。

這回王子邱勝翊受邀拍攝PRADA的時尚專題，身穿PRADA軍裝風的秋冬新裝，帥氣破表，忍不住分享他對時尚的熱愛，除了去年受邀前往巴黎時裝周見習外，還自創潮牌P.STAR，經營五年下來雖面臨平價時尚的衝擊，但幸好在粉絲的支持下，業績仍緩步成長。

以往只愛黑白灰色調的邱勝翊，現在也開始嘗試印花和多種色彩的衣著打扮，不論是挑戰PRADA的帥氣軍裝，或是圖騰花色毛衣，展現英挺俊秀又帶有童趣的時尚風情。

(中時 )