南投縣議員第1選區「落選頭」游宏達，將遞補議員。（廖志晃攝）

南投縣議員莊文斌，因為他的胞兄在選前涉嫌賄選，被判決當選無效定讞，將由同選區「落選頭」游宏達遞補；縣議員羅美玲列入民進黨不分區立委名單第4名，屆時若請辭議員轉任立委，將不補選也不遞補。

2018年五合一選舉，南投縣議員選舉第1選區16人搶10席，競爭激烈，議員莊文斌以4928票吊車尾，游宏達獲得4892票，以36票之差飲恨！嗣後，南投地檢署依違反選罷法提起當選無效之訴，日前，台中高分院判決莊文斌當選無效定讞。

依選罷法規定，議員當選無效確定後，由同一選區候選人依得票數高低順序遞補，因此，游宏達可望重返縣議會。

羅美玲被列入民進黨不分區立委，一般認為是在安全名單之內，屆時，她如果請辭議員轉任立委，依地方制度法規定，因為缺額未達半數，因此不辦理補選、也不會遞補，南投縣議員將由37席減為36席。

來自馬來西亞的羅美玲，到台灣就讀師範大學，她的丈夫是南投縣前議長吳棋祥；因為遠嫁台灣，羅美玲對新住民姐妹領域著力頗深。

(中時 )