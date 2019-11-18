深夜開車，後座突然冒出一個無臉長髮黑影，你會怎麼樣？有一位小黃司機就是深夜做生意，後座來了一位「不速之客」，漆黑車廂內，冒出一團看不到臉，長髮披肩的「不明物」，讓他差點嚇到閃尿。

今天有名開計程車的網友在「爆廢公社二館」PO文說，「見鬼了嗎？」，剛剛載乘客到達目的地的時侯問我，「你都帶著寶貝出門跑車嗎？」，原PO說，他當時聽的一頭霧水以為這個乘客是酒後胡言亂語，突然聽到後座發出怪聲，然後椅背突然冒出一顆沒有臉的「頭顱」，先是嚇了一跳，然然仔細看，自己都笑了出來，「怎麼有隻黑貴賓？」！

原來披髮不明物是隻可愛的貴賓狗。（圖取自《爆廢公社》公開版）

「到底是誰家的狗趁著我載客人的時候溜進我的計程車？」原PO強調這隻「不速之客」黑貴賓不是他養的，也不知何時「偷渡」少了他的車，只好將狗狗「抱緊」帶到到附近的新北市鶯歌區鳳鳴派出所招領，目前警方已轉動物保護單位處理。

網友看了原PO的超萌「偷渡客」，覺得這狗狗太聰明了，『厲害還會搭便車』、

『哪來的偷渡客 哈哈』、『傻眼耶 到底怎麼上車的？』、『好厲害！他的主人一定找他找很久』。

也有網友說狗狗可能餓了『『黑貴賓：司機帶我去有罐罐的地方』、『牠沒付車錢（誤）』、『狗來富，要旺了』、『驚不驚喜，意不意外，看不到我咧』、『狗狗搭錯車了』、『顏色與椅子融為一體差點沒看到牠』、『其實牠想坐霸王車回家』、『還黑色的....完美的偽裝』、『哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈快笑死了』。

小黃司機說他也不知道狗狗何時「偷渡」到他的車裡。（圖取自《爆廢公社》公開版）

（圖取自《爆廢公社》公開版）

(中時電子報)