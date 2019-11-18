消防車的後照鏡迎面撞上男子，已經損毀變形。（民眾提供／張晉銘南投傳真）

南投縣草屯鎮18日下午發生一起消防車不慎撞人的意外事件，一輛結束任務的消防車在返隊途中，撞上一位反方向行走的路人，消防隊員馬上給予急救，並送往佑民醫院，但因傷勢較重已轉送彰化基督教醫院急救。

根據了解，一輛隸屬於草屯分隊的消防車，下午到中和路執行雜草火警任務，結束之後正要返回隊上，就在行經南埔郵局附近，一名男子正好反方向行走，他剛好為了閃避路邊的車輛，因此往馬路方向走了過來。

不料此時消防車正好經過，駕駛疑似因為路邊車輛所產生的死角，並沒有發現路人走了出來，結果消防車的後照鏡直接撞上男子頭部，造成頭部重創，當下消防員馬上下車給予急救，並指派救護車到場協助。

傷者起初先送往佑民醫院急救，但因傷勢較重已轉送彰化基督教醫院，根據彰基表示，該名傷者年約36歲，到院後診斷，目前昏迷指數3，有生命危險，且有嚴重頭部外傷、缺氧性的腦病變和肝臟有撕裂傷等傷勢，院方正持續搶救中。

（民眾提供／張晉銘南投傳真）

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