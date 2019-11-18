第15任總統副總統選舉今天開始登記，國親兩黨參選人已完成登記參選， 蔡英文、賴清德也將於明日下午15時35分赴中選會登記參選正副總統選舉。

親民黨總統參選人宋楚瑜今天中午11時已率先完成登記，國民黨總統參選人韓國瑜隨後在11時30分前往中選會登記參選。

蔡英文連任辦公室今天表示，蔡英文與賴清德將於明天前往中選會登記，會後也將召開記者會說明參選理念。

根據中選會選舉公告，第15任總統、副總統選舉明年1月11日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。

(中時電子報)