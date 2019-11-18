「英德配」明日下午登記參選 18:492019/11/18 中時電子報 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文與賴清德。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統副總統選舉今天開始登記，國親兩黨參選人已完成登記參選， 蔡英文、賴清德也將於明日下午15時35分赴中選會登記參選正副總統選舉。 親民黨總統參選人宋楚瑜今天中午11時已率先完成登記，國民黨總統參選人韓國瑜隨後在11時30分前往中選會登記參選。 蔡英文連任辦公室今天表示，蔡英文與賴清德將於明天前往中選會登記，會後也將召開記者會說明參選理念。 根據中選會選舉公告，第15任總統、副總統選舉明年1月11日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。 (中時電子報) #2020大選 #蔡英文 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德參訪西南屯區四廟宇 為張廖萬堅拉票 20:002019/11/16 政治 民進黨出最強王牌 一點也不意外 01:392019/11/17 政治要聞 蔡賴分進合擊 一路輔選到高雄合體 01:392019/11/17 政治要聞 蔡賴配成軍！想贏2020...仍得面對四大難題 10:382019/11/17 政治 賴清德助選中壢周杰倫 避談蔡賴配是兩個太陽 14:262019/11/17 政治 批蔡英文搞台獨是叛徒敵人 周錫瑋喊幹掉她 18:482019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 蔡賴如勝選 陸學者指兩岸凶險 04:102019/11/18 焦點新聞 藍委批蔡賴假團結 個人政黨利益凌駕國家前途 13:212019/11/18 政治 蔡賴配重現無能 國民黨團諷「假團結」 15:472019/11/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 最新民調 韓國瑜蔡英文和不分區差距 驚呆綠營 - 政治 - 旺報 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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