李彥秀指出，蔡英文執政以來，內湖區737巷夜市攤販景氣很差。（游念育攝）

今天是總統登記的首日，國民黨總統候選人韓國瑜在登記後就忙著趕場，替候選人站台和到廟裡參拜，今天傍晚來到內湖區的「桂竹宮」替台北市第4選區（內湖、南港）立委候選人李彥秀站台，包含北市議員李明賢、游淑慧、吳世正和擔任韓競選總部副總幹事的周錫瑋也陪同現場，即便冒著大雨，韓粉熱情不減，穿著雨衣也要搶到韓國瑜的發財金。

選戰進入最後倒數，李彥秀選情告急，今天選在百年歷史桂竹宮拜票，韓國瑜韓國瑜讚美李彥秀民代「三把刀」，不管在議會或立院問政都可圈可點，因李彥秀這次對上民進黨市議員高嘉瑜，雙姝對決選情緊張。

李彥秀表示，韓國瑜選在首日來到台北市，無論大宮、小廟都希望能最接近人民，並指出蔡英文執政以來，內湖區737巷夜市攤販景氣很差，李更直說，「蔡英文永遠無法成為庶民總統，永遠活在自己創造的數字中。」

韓國瑜提到，民進黨執政就像匈奴一樣吃香喝辣，卻感覺不到民眾的辛苦，這次是該給國民黨一次機會，會最貼近民意，台灣人民絕對不會再被政黨控制，不要再被謠言影響。

現場的韓粉也非常激動韓國瑜本人能來到現場，冒著大雨就是想要拿到韓國瑜親手發放的發財金，甚至有民眾從高雄而來，整天跟著韓國瑜的行程，就是要支持他。

從南部趕上來的李小姐說，一早就搭車來台北，力挺韓市長到底，無論外界的批評，都是因為韓國瑜做得很好才會變成箭靶，總統一定要投韓國瑜，政黨一定投國民黨。

(中時 )