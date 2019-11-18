周華健將於12月推出睽違六年新專輯《少年 The Younger Me》，日前邀兒子周厚安加入專輯拍攝，原以為父子倆拍攝時會害羞，沒想到兩人默契好得像多年老友，讓公司決定加碼印製「父子寫真集」做為專輯預購禮，周華健笑說：「我只聽過婚紗寫真集，沒聽過父子寫真集，我相信我老婆看到，一定會非常喜歡，笑得合不攏嘴！」

周華健前幾張作品的照片都沒有露臉，歌迷期待這次新專輯能露臉，他笑說：「好啊，這次我就一次給大家看個夠！」出道邁入35個年頭的他，儘管年近60，為了這次作品每天在錄音室做音樂到半夜才回家，天亮睡覺、中午起床，過著「少年」般的作息生活。

《少年 The Younger Me》實體專輯特別訂製經典收藏等級的外殼，所屬唱片公司滾石更大手筆印製高達60頁的精裝歌詞本，搭配雙CD共15首歌曲，成本整整高出傳統專輯5倍，但售價僅多出2.5倍，誠意十足，周華健心疼歌迷荷包之餘，不忘幽默地說：「但我的歌迷現在應該經濟條件都不差，我相信他們會喜歡的！」

周華健（左）邀兒子一起拍新專輯照片。（滾石提供）

(中時 )