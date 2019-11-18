近日新聞報導，一名9歲女童眼睛不適，父母帶去眼科求診，醫師開了類固醇眼藥水給女童點用，時間長達2年。雖有告知藥物風險，但未追蹤女童眼壓，結果女童因眼壓長期過高合併青光眼，最終左眼失明，右眼視野僅剩4分之1，父母憤而提告。

在眼科門診常有患者要求「不要開類固醇的眼藥水或藥膏給我」，可見類固醇的後遺症觀念深植人心，但類固醇眼藥水的功用是什麼？會有什麼安全疑慮？若以新聞中的女童為例，大人和小孩在使用上又有什麼需要注意的地方？

高雄長庚紀念醫院眼科近視防治中心主任、教育部國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌醫師表示，類固醇因具有抗發炎、免疫抑制、抗細胞增生等效果，在某些疾病的治療上，扮演相當重要的角色。以眼藥水來說，類固醇眼藥水常用於治療過敏、結膜炎、虹彩炎等病症。

另外，像是眼部手術過後，有些患者發炎情況較嚴重，或是怕傷口結疤會引起二次發炎等，類固醇眼藥水甚至會合併抗生素使用，以抑制過度發炎。

類固醇眼藥水的疑慮，大致可分為2種：1.造成眼壓升高，特別是對兒童、青光眼、高度近視、糖尿病的患者。根據過去醫學統計，使用含類固醇的眼藥水1個月以上，有10％的人會出現眼壓升高的情形；但若是高度近視者（度數超過500度以上），則更容易（有40％的機會）因此而罹患青光眼，眼壓增加的機率也較一般人高出39倍。

高度近視者使用含類固醇的眼藥水要特別注意眼壓增高的狀況。（圖片來源：pixabay）

2.怕感染。吳佩昌說，類固醇眼藥水會導致免疫力下降，一旦眼睛不小心有傷口，細菌侵入，便會增加眼睛感染的風險。

但類固醇眼藥水還是有醫療效果，也是醫師開的處方藥，在使用上，患者可以注意哪些事情？

1.記錄使用狀況與頻率，1天1～3次皆算安全

吳佩昌表示，一般類固醇眼藥水，1天點至1～3次、使用時間1～2周內，通常都不會有眼壓升高的問題，但臨床上也常看到，高度近視視網膜剝離病患使用類固醇眼藥水一週後，有眼壓上升異常的情況，因此建議，患者平常可以記錄一下藥物使用的頻率與狀況，拿藥時問清楚眼藥的成份、作用、點多久、副作用是什麼等等，並遵照醫師指示定期回診追蹤、量測眼壓。

2.孩童、40歲以上每年量眼壓

台安醫院眼科主治醫師王倫奕指出，因點眼藥造成的眼壓升高是漸進性的，通常沒有什麼症狀，平日不易察覺，因此每年眼壓的定期量測相當重要。

點眼藥造成的眼壓升高是漸進性的，平日不易察覺，因此每年眼壓的定期量測相當重要。（圖片來源：pixabay）

此外，由於小孩的吸收力較大人好，吳佩昌建議，不論有無使用類固醇眼藥水，都應該每年測量眼壓；大人的話，除了上述疾病如糖尿病、青光眼、高度近視等患者，40歲以上也建議要每年測量。

若有類固醇眼藥造成的眼壓異常，吳佩昌說，經過治療與停止用藥，短期內眼壓都尚可自行恢復；但如果用藥時間較長，單純停止類固醇眼藥可能無法降低眼壓，且眼壓高對於視神經的傷害是不可逆的，其實現在一般眼科診所都能做眼壓量測，相當方便，提醒大家應定期測量。

3.眼藥不要省，開封超過1個月就該丟棄

眼藥水通常在開封後1個月，成分便可能開始變質、汙染或產生化學變化。建議治療後沒使用完的藥水，不要有「留著下次再用」的想法，應盡快丟棄。4.若需長期使用，後期可討論是否換藥

若因病情需長期使用含類固醇眼藥時，除了定期測量眼壓，王倫奕也建議，使用一段時間後，患者可主動詢問醫師，是否能改換其他不含類固醇的藥使用，較為安全。

(中時電子報)