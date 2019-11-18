北市家長校門外等接小孩 遭小黃撞上命危 19:112019/11/18 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市長春路傍晚發生重大車禍，1名男子遭計程車撞上命危。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市吉林國小前，今天傍晚5時30左右發生重大車禍，1名計程車司機，不知何故車輛突然失控，撞進人行道，不僅把數量機車撞得亂七八糟，還撞上1名準備接小孩下課的男子，當場沒呼吸心跳，命危送醫急救。肇事司機已由警方逮捕，正調查車禍原因。 據了解，該名50多歲男子正準備接小孩下課，來不及閃避，在人行道被失控的計程車撞上彈飛。肇事的是70幾歲的女運將，她酒測值為0，初步供稱是煞車失靈，才會暴衝釀禍，全案由中山分局偵辦中。 (中時 ) #小孩 #車禍 #肇事 #計程車 #司機 也許您會感興趣 推薦閱讀 12月9日轉上市 和潤攻雙百億商機 04:102019/11/14 證券．權證 香港女孩葉礽僖13歲成CEO 《小孩酷斯拉》曝創意發想來自台灣 17:312019/11/14 娛樂 文慧如遇走失孩急協尋竟反收無奈白眼 07:142019/11/15 娛樂 郭盈志黑心製油 更二審重判20年 09:522019/11/15 社會 阿中尹馨熱戀ing「真心喜歡小孩」 Ella：不用擔心Selina 20:522019/11/15 娛樂 正妹急叫車 司機看地點嚇瘋：撐住 08:572019/11/16 日常 復康巴士免徵貨物稅 可望再延長五年 04:102019/11/18 財經要聞 台中市無障礙計程車預約有障礙！數量六都最少 10:552019/11/18 生活 質疑遭卡關，300位UBER司機到台中市府抗議 11:082019/11/18 社會 深夜後座傳怪聲 小黃司機轉頭見黑影嚇傻 14:222019/11/18 生活 社會熱門新聞 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 愛狗園成煉獄 揭動保女俠真面目 - 社會 拍照意外亂入 路人13年後變老公！一張舊照曝真的有緣分 - 社會 不孝男為摩托車 竟挖父母屍骨換 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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