台北市吉林國小前，今天傍晚5時30左右發生重大車禍，1名計程車司機，不知何故車輛突然失控，撞進人行道，不僅把數量機車撞得亂七八糟，還撞上1名準備接小孩下課的男子，當場沒呼吸心跳，命危送醫急救。肇事司機已由警方逮捕，正調查車禍原因。

據了解，該名50多歲男子正準備接小孩下課，來不及閃避，在人行道被失控的計程車撞上彈飛。肇事的是70幾歲的女運將，她酒測值為0，初步供稱是煞車失靈，才會暴衝釀禍，全案由中山分局偵辦中。

(中時 )