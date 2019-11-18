第一區域約7000平方公尺，已完成廢棄物清運、整地及植栽作業。(吳亮賢攝)

新北市府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，解決五股垃圾山亂象，市長侯友宜今(18日)下午特別前往垃圾山區域，視察公有地綠化成果，原先雜草叢生、堆置廢棄物的公有地已搖身一變成為綠地，侯友宜表示，未來將陸續綠美化五大區域，對於影響環安、公安、治安的業者，更會一律清除，絕對不會手軟。

五股垃圾山受限洪水平原管制規定，導致發展停滯，又遭業者非法占地營業，除任意堆置垃圾，更嚴重破壞環境，成為衛生與治安死角，新北市自今年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，期望短時間內輔導業者依法申請合法使用，並留設開放空間及環境綠美化，改善環境。

工務局指出，將優先針對「中興路以北之公有地區域」及「中興路以南中央軸帶之公有地區域」內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，其中中興路以北約2.75公頃的區域，將分為五大區域逐段進行改善。

新工處表示，目前第一區域約7000平方公尺已完成廢棄物清運、整地及植栽作業，將原先雜亂的治安死角轉變為綠意盎然的都市綠地，未來其他區域也將由各單位相互配合，以每半年完成一處為目標，接續辦理綠美化工程。

另中興路以南中央軸帶部分為貫穿既有道路之主要通路，將分3階段闢建，其中道路工程為第1、3階段分別為長350公尺、600公尺，路幅寬為8公尺，而第2階段因受限於高地差達10公尺，故進行環境綠化，將可提供6300平方公尺綠地，此外中央軸帶旁也將新建清潔隊廠區，面積約2958平方公尺。

侯友宜表示，五股垃圾山的整頓勢在必行，要把原有環安、公安、治安，甚至製造更多環境破壞的汙染源，利用這次試辦計畫好好整頓，新北市目前已經跟900多家業者溝通，辦了很多場說明會，往後還有4場，未來希望藉由合法納管，與業者互相配合，一起改變五股垃圾山環境。

侯友宜說，對於破壞環境安全、公共安全，甚至影響治安的業者，利用這一次一律清除，目前佔用國有地的，已陸續拆除，嚴重影響破壞環境的，也已盡速取締中，侯強調，「絕對不會手軟，絕對不會停止腳步」，將全力改變五股垃圾山的面貌，五股垃圾山是新北中心點，也是大台北的中心點，大家一起努力，讓這個中心點，變成都市中非常重要的寶地。

(中時 )