佳冬高農園藝科結合陶藝發展許多年，近期為展現獨特性，不僅搭建「柴窯」成為全屏東唯一有柴燒陶器設備的學校，同時也一圓師生的燒窯夢。（謝佳潾攝）

佳冬高農園藝科結合陶藝發展許多年，近期為展現獨特性，不僅搭建「柴窯」成為全屏東唯一有柴燒陶器設備的學校，同時也一圓師生的燒窯夢。（謝佳潾攝）

佳冬高農園藝科結合陶藝發展許多年，近期為展現獨特性，不僅搭建「柴窯」成為全屏東唯一有柴燒陶器設備的學校，同時也一圓師生的燒窯夢，18日首次開窯吸引不少人圍觀，大家見到成品時無不讚嘆「自然落灰釉」的獨有色澤，直呼無法控制的美真美。

園藝科主任林文彬指出，將園藝結合陶藝是為培養學生美感與跨領域學習的能力，所以學校一直有電窯設備，讓學生從拉坏開始學、一步步製出專屬的陶器作品，而這也是學習庭園設計與景觀施工的一環，但師生學陶藝這麼久，總覺得少一味。

老師黃欣璟說，柴窯一直是大家想要挑戰的目標，它不同電窯、要靠運氣，但也因「不受控」而成就了獨一無二的美，不需要上釉藥的它是靠自然落灰來染色，燒不同植物的木柴會得到不同的驚喜，那種無法預測的美，令人既珍惜又寶貝。

但柴窯從前置作業到開窯需1周，不僅時間長、途中還要有人24小時看窯，他說，在時間與人力的高成本下，屏東沒有學校可以擔負柴窯的搭建，所以他20年來也沒機會學柴窯，不過這學期在學校積極寫計畫爭取下，佳農有了全屏首座校園柴窯。

在校方與陶藝工作室的合作下，園藝科師生上周利用廢棄的木棧板、龍眼木、荔枝木等進行首次柴燒陶，經1周等待後18日終於開窯，大家合力將封住洞口的磚塊一塊一塊取下，接著取出「火痕作品」讚嘆不已，有學生說，「也許燒得還不完美，但終於知道傳統燒窯的迷人之處」。

(中時 )