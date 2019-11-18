2020台灣燈會將於12月21日在文心森林公園，明年2月8日在后里花博園區盛大展開，台中市議員張瀞分18日在台中市議會交通地政業務質詢時，要求市府相關單位應做好萬全準備，關注活動籌辦進度及宣傳情形，並呼籲交通部長林佳龍，盡速針對台中燈會的交通接駁疏運計畫核定補助經費，不要到了中央當官就忘了台中人。

日前有民進黨議員質疑觀光旅遊局在台北捷運站的廣告牆宣傳燈會，卻只看到市長盧秀燕的大照片，好像變成市長個人宣傳秀；市議員張瀞分播放在捷運站內，現場拍攝廣告牆的畫面，盧秀燕的照片只出現在捷運站一處梁柱上。

觀光旅遊局長林筱淇澄清，市長的畫面只占整體廣告版面5％左右，甚至可能只有3％，根本沒有變成市長個人秀，而身為一市之長全國民眾甚至國外遊客介紹台灣燈會在台中，也是理所當然。

張瀞分指出，對於不實消息市府一定要即時澄清，避免造成誤解，例如有人說市府在花博結束後就故意不開放、不維護花博園區，任由園區荒廢，這也不是事實，林筱淇強調，花博園區目前正進行燈會場地設施的前置作業，市府相關單位一直盡心盡力先整理場地，以利後續佈燈佈展，相信大家都很清楚狀況。

針對燈會各項標案，觀光局長林筱淇說，燈會相關大大小小的標案有59個，已經陸續上網公告招標，雖然少部分還沒有完成招標，但進度都在掌控之中。至於2020台灣燈會粗估參觀人次1500萬人次，是根據過去燈會參觀人次推估，2019年台灣燈會在屏東，官方公佈的參觀人次是1370多萬，2020台灣燈會在台中，交通相對便利且燈會展期很長，預期可達1500萬參觀人次。

張瀞分要求交通局一定要做好交通疏運規劃，也呼籲交通部長林佳龍，盡速針對台中燈會的交通接駁疏運計畫核定補助經費，不要到了中央當官，就忘了台中人。

(中時 )