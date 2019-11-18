曾沛慈本周五將在台北國際會議中心舉辦「謎之音」演唱會，18日練團開放媒體探班，她表示原本以為不會緊張，沒想到近來卻失眠且頻尿，自嘲像老人；至於此次開唱造型？她透露服裝「很逼人」，像泳衣般貼身，可以清楚地看到肋骨線條，曾沛慈笑說：「我一直跟公司說可以換掉嗎？這應該是我最大的壓力來源。」

倒數4天開唱，曾沛慈直言：「壓力真的超大、內心真的很緊張！每天都把自己逼到最極限，練唱到半夜，回家後還是會不停地哼哼唱唱！」近日氣溫變化大，曾沛慈日前起床發現吞口水有異物感，被歌唱老師下令休息1天，她待在家和家人打麻將，沒想到每打必輸，她昨笑說：「我覺得人身體一旦弱會影響精氣神。」

曾沛慈今為演唱會練團。（寬宏藝術提供）

曾沛慈自嘲近期為了忙演唱會，腦容量似乎不夠用，導致行為能力出現障礙，連點餐也不小心點成兩份，「最近衰事很多，我快氣死了」！對於相隔2年將在同一場地開唱，曾沛慈向歌迷喊話：「大家把歌練好再來，我會唱非常非常多新歌！」演唱會購票可洽寬宏售票系統，或全台萊爾富及OK便利商店。

(中時 )