近一個月在網路竄起的創作歌手「持修」，因一首〈Imma Get A New One〉以新人姿態在音樂平台StreetVoice連登三週冠軍，引起樂迷討論；本報循線聯繫持修，意外發現本人是個留著一頭長髮、外型纖細，舉手投足略顯羞澀的男生，今年23歲、身高172公分的持修，17歲開始自學吉他，在今年的咪豆音樂節上被粉絲封為「寶藏男孩」，小有名氣。

對於近來在網路備受關注，持修坦言開心又意外，自認媒體經驗甚少，感謝網路鄉民口耳相傳才打開知名度；有趣的是，近日有「神秘人」在台北街頭用「AirDrop」到處散佈持修的音樂及「粉紅色大象」影像，本報探詢後發現是持修本人散佈的訊息，如此特別的傳播方式，短短兩周就讓「粉紅色大象」成為網路熱門話題。

持修表示自己傳「AirDrop」很常被拒絕接收，這幾天傳了近千張「粉紅色大象」，成功接收率只有百分之五，但過程中獲得不少有趣「回饋」，還有人回傳正在吃便當的照片給他，讓持修哭笑不得！持修將於20日推出首張專輯《房間裡的房間》，「粉紅色大象」影像中有他獻給大家的「解謎線索」，只要解開線索即可獲邀參與新專輯活動，相關訊息可到持修的Facebook或Instagram官方帳號查詢。

持修未發片已備受矚目。（翻攝持修INSTAGRAM）

(中時 )