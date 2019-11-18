「合法一德勞工夜市」在凱旋青年夜市旁空地。（柯宗緯攝）

知名的鹽水攤也進駐。（柯宗緯攝）

知名的三兄弟螃蟹腳也進駐，依舊大排長龍。（柯宗緯攝）

人氣名攤佳湘麵包也進駐。（柯宗緯攝）

高市30多年歷史的一德勞工夜市，因「落日條款」生效，11月11日吹熄燈號，今（18）日警方出動200多名警力站崗，強制取締掃蕩違規擺攤。另有6成攤販則轉移陣地前往凱旋青年夜市旁的「合法一德勞工夜市」，業者還打出輔導期間免租金招商，今天熱鬧開幕，找來歌手駐唱，盼撐起庶民夜市經濟。

業者強調，新勞工夜市原汁原味，合法繼續經營，今天還算試營運階段，有100多攤業者進駐，其中原本勞工夜市攤商就占8成，解決用電、用水問題，提供清潔衛生、交通便利的環境。

目前知名攤商爭相進駐，包括三兄弟螃蟹腳，明月茶藝，小鮮鹹水雞，小雞雞蛋糕，一度讚泡菜臭豆腐鍋，深坑臭豆腐鍋，七里香茶葉蛋，阿明哥滷味，開運堂黑糖波霸奶茶，雞太郎雞排，小上海香酥雞，佳湘麵包，阿財豆乳雞等。

三兄弟螃蟹腳今天第一天進駐，人氣依舊紅不讓。業者表示，搬到這邊營業，提升服務品質，最重要是不用被趕，也不用再被罰單追著跑。

業者積極向攤商招商，祭出輔導期3個月內0元攤租，只需負擔押金2000元，屆時收攤租時還可全額抵掉。1個單位租金180至250元，相較於原本在一德路的1400元，攤租不到原本的1／5。

業者很有信心說，這塊凱旋青年夜市旁的合法場地所在地，緊鄰高雄捷運、輕軌，交通相當便捷，又有免費停車場，不擔心人潮問題，畢竟「攤位在哪，人潮在哪」。

記者在場觀察，入夜後人潮逐漸湧現，更有其他在觀望的攤商也到場勘查，有意想劃位。業者表示，將爭取更多原勞工夜市攤商前來，提供優先進駐，勞工夜市每周一營業，不影響一旁的凱旋青年夜市周四至日的經營。

(中時 )