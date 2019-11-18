原先單調的鐵捲門，成為風格多元的塗鴉藝術。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

泰山區公所邀請國內外60位街頭畫家共同創作。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

泰山區公所邀請國內外60位街頭畫家共同創作。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

泰山區公所邀請國內外60位街頭畫家共同創作。(泰山區公所提供／吳亮賢新北傳真)

誰說鐵捲門只能死板板，新北市泰山區公所為打造亮麗社區街景，日前邀請60位國際街頭畫家來台，將明志路至辭修路一帶的鐵捲門當作畫布，漆上多元風格的塗鴉藝術，原本單調的街道，搖身一變為美國嘻哈大街，讓國際藝文完美融入在地特色。

泰山區公所17日下午於顯應祖師泰山巖廟前廣場，舉行「國際畫家來塗鴉，明志大街展新意」開幕式，現場也邀請三位知名DJ輪番上陣，以及六組知名舞團同台飆舞，讓民眾除能看到靜態美學塗鴉外，也看到動態的街舞表演。

文化局長蔡佳芬指出，街頭藝術為近半世紀崛起的藝術表現形式，讓民眾能更直接與藝術創作接觸。為延續2017年泰山區鐵門彩繪活動效益，將原有明志路一段彩繪場地，延伸到明志路一段末至辭修路，打造獨一無二的彩繪街景。

泰山區公所指出，本活動由南亞科技股份有限公司贊助，米羅畫廊承辦、泰山藝文協會協辦，邀請來自美國、荷蘭、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、韓國及台灣等60位藝術家，參與此國際塗鴉盛會，其中韓國塗鴉大師PYRO，塗鴉創作已經20多年，為韓國塗鴉元老，首次來到台灣就選擇彩繪泰山街道，另荷蘭的Fleks及Clone，也有數十年的塗鴉經歷，Fleks目前更住在台灣，於台灣各地完成非常多的大型壁畫以及街頭塗鴉作品。

泰山區長謝文祥表示，本次活動為明志書院慶典暨客家文化季系列活動之一，安排在地與國際藝術家的對話與交流，嘻哈 (Hiphop）文化，源自於70年代美國紐約，現為風行全球的流行文化，此外DJ、街舞也是嘻哈文化的一部分，透過這次活動的舉辦，讓國際藝文融入在地特色，營造明志大街藝文新風貌。

(中時 )