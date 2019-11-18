因應低溫來襲，人安基金會彰化平安站於15日帶領和德快樂志工團至員林火車站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及睡袋等保暖衣物。（人安基金會彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

寒冬來臨，人安基金會彰化平安站啟動防寒關懷機制，帶領和德快樂志工團到員林火車站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及睡袋等保暖衣物。也呼籲更多善心人支持平安站租金等常年服務經費，幫助「窮苦人」，感受溫暖，重返社會。

彰化平安站長黃毓仁表示，在夜訪過程中，志工們瀚街友聊天，透過不同的人生、不同的反思，藉此學到寶貴的一課，了解知福、惜福，也會用自己的力量，幫助社會弱勢，讓善的種子發芽。

黃毓仁表示是，近日氣溫驟降，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，人安將於低溫達15度以下，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，避免憾事發生，人安啟動防寒機制，包括加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。

人安基金會平日於全台20個服務據點，提供防飢、防寒、防病、工作轉介等八大服務呼籲更多人加入愛心行列。愛心專線：（04）7222812，劃撥帳號：22703614（人安基金會彰化平安站）。

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