蕭秉治結束10城「凡人演唱會」後，在「凡人」冬季巡演即將開始前，他先放自己一個月假期，再度前往蘊育凡人的重生之地－洛杉磯尋找第二張個人專輯的創作靈感，蕭秉治帶著琴到洛杉磯充電拚創作，先讓自己「充滿」創作電力，擁有多首神曲，其中〈Psycho〉6億8億多點擊次數的巨星馬龍（Post Malone）的演唱會觀摩學習，同時也不忘肚子充「堡堡」，Po上各式美食照，他也沒忘記歌迷叫他多吃蔬菜的叮嚀，在高熱量食物環繞下，也吃了蔬菜餐，沒想到歌迷竟反虧他說：「青菜是借來拍照的吧？」

蕭秉治為了遵守和歌迷PO文承諾，不擅拍照的他，原本行李箱只帶了三款衣服就前往洛杉磯，害羞笑說：「因為怕歌迷看到照片以為我都沒換衣服，所以特地買了幾件新衣備用。喜歡到遊樂園玩的他，日前到環球影城體驗萬聖節的「猛鬼出沒」，又怕又愛玩的他大膽挑戰驚恐指數破表鬼屋，他說：「鬼屋很可怕，今年有電影影集主題，我們、怪奇物語，雖然已是第三次在萬聖節日去環球影城玩，但還是一路被嚇到尾。」有玩有看又有吃的他，問及寫歌進度，他不好意思地笑說：「還在掙扎中！」

蕭秉治近日前往洛杉磯尋找創作靈感。（相信音樂提供）

(中時 )