交通部觀光局推動「擴大秋冬國民旅遊」補助，花蓮縣代理觀光處長張志祥表示，目前第2波已用８成左右，預計近期申請第3波。但花蓮旅館同業公會理事長陳義豐卻表示，實際效應約只有提升10％至15％住宿產值，認為政府應該根本性解決陸客與現今全台局勢問題。

宜蘭縣日前率全台之先，申請秋冬旅遊補助第3波，總補助經費達2億4000萬元，成為全台之冠，顯示整體旅遊市場十分活絡。以觀光立縣的花蓮也緊隨在後，張志祥表示，近日第2波8000萬元經費將用罄，會馬上提出第3波申請。

但旅宿業者卻十分無感，陳義豐提到，若不算非法營業旅館與民宿，花蓮每日約有18000個房間等待入住，第2波補助開跑至今扣除無法補助的假日後約有44天，以一間房1000元補助款計算，若每日滿載應耗費7億3千萬，實際經費8000萬只佔10％左右，顯示住房率與補助率低靡。

陳義豐說，秋冬旅遊補助對花蓮旅宿業來說只能補貼卻不能作為賴以倚靠的吸客法寶，目前仍面臨客源不穩定的窘境，若是政府長期不緩解與大陸關係，重新吸引陸客來台，即便投入再多補助，也只能治標不能治本。

(中時 )