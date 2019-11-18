北韓當局14日透過官媒猛批美國民主黨前副總統拜登是「到處亂跑的瘋狗」，「應該被亂棍打死」。對此，美國總統川普17日推文罕見替競爭對手拜登緩頰，稱拜登「不是瘋狗」，實際上比瘋狗好一點，但又忍不住暗貶「拜登可能愛睏反應也慢。」

川普暗諷拜登之際，也順便向北韓領導人金正恩喊話，希望和他再次會晤。川普說：「你應該迅速採取行動，完成協議。很快再見囉！」似乎為下次美朝峰會埋下伏筆。

北韓官媒朝中社14日發表聲明，痛批拜登「膽敢誹謗北韓最高領導人的尊嚴」，「若再放任像拜登這種瘋狗到處亂跑，恐會有很多人受傷。他們應該被亂棍打死。」

目前不清楚拜登為何惹惱北韓，但不久前拜登競選團隊登廣告譴責川普的外交政策，是「歌頌獨裁者和暴君，把盟友晾在一邊。」競選廣告旁白說到「暴君」一詞時，正好出現川普與金正恩去年在新加坡峰會的握手照片。

川普推文表面上為拜登緩頰，實際上是藉機向金正恩喊話，希望趕快恢復無核化談判，以便為自己的連任加分。

為了促進與北韓的外交關係，川普推文希望能趕快再和金正恩見面，而刻正在曼谷參加東協防長會談的國防部長艾斯培也宣布推遲美韓年度聯合空軍演習，希望促使平壤盡快重返談判桌，不過北韓一點也不領情，馬上釋出金正恩視察空軍的畫面。

這也是金正恩3日內第2次監督人民軍空中演習，視察士兵射擊與空降演練。他下令軍方隨時準備好因應突發情況。

外界將美國延後軍演視為對北韓的重大讓步，也顯示美國渴望對話的立場。而今再加上川普的推文，就等金正恩何時點頭了。

(中時 )