台電聯手萊爾富超商，首度開放補單繳電費服務。(台電北西區處提供／吳亮賢新北傳真)

高壓用戶服務入口網站。(台電北西區處提供／吳亮賢新北傳真)

台電北西區處今年7月成立北區「節能診斷中心」。(台電北西區處提供／吳亮賢新北傳真)

北西區處今年也成立施工班，積極投入各項配電外線工程工作。(台電北西區處提供／吳亮賢新北傳真)

為方便民眾繳費，台電率先聯手萊爾富超商，首度開放補單繳電費服務，台電北西區處蔡志孟處長表示，民眾電費帳單若超過代收期限，或是手邊沒有帳單，只要在拆表終止契約之前，都可到全國1350家萊爾富超商門市，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可輕鬆繳電費。

此外台電也推出多項便利措施，蔡志孟指出，針對高壓用戶，已全面裝設智慧電度表，並提供「高壓用戶服務入口網站」服務，查看即時用電情形，便於用電自主管理，提升用電效益，高壓用戶可直接在網站註冊申請，或於各區營業處書面申請，即可登入免費使用，目前台電北西區處高壓用戶註冊比率已高達88％。

蔡志孟說，為讓用戶感受完整的節電服務，台電北西區處今年7月成立北區「節能診斷中心」，初期以服務超過100瓩以上的中型能源用戶為目標，提供臨櫃、電話諮詢服務，並有節能診斷員走訪用戶用電場所，以專業的能源量測儀器，如電力分析儀、紅外線熱顯像儀等，檢測設備用電效率，並整合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，協助用戶提高能源使用效率。

蔡志孟表示，為配合民眾用電需求，加速供電時程並提供可靠穩定的電力，北西區處今年也成立施工班，積極投入各項配電外線工程工作，肩負起穩定供電、技術傳承的使命，持續提供民眾更優質的電力，以達穩定供電、促進國家公共建設發展之目標。

(中時 )