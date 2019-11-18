山西平遙一煤礦發生瓦斯爆炸事故 16人被困 20:122019/11/18 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸山西平遙二畝溝煤礦發生瓦斯爆炸，經初步調查，井下仍有16人被困。 山西省煤監局表示，山西平遙峰岩煤焦集團二畝溝煤業有限公司9102工作面在18日下午1時50分發生一起瓦斯爆炸事故。 經初步核實，事故發生時井下有34人，目前已有18人升井，五人送醫院治療，井下仍有16人被困，事故資訊核實和搶險救援工作正在進行中。 (旺報 ) #事故 #瓦斯 #爆炸 #山西 #平遙 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆路羅斯福路口 事故第一名 04:102019/11/14 地方新聞 六輕工安事件吞罰 台塑：尊重雲林縣府的裁罰權 13:542019/11/14 財經 男子持瓦斯槍射狗 網友撻伐警介入調查 15:452019/11/14 社會 產險推外送員機車險 完善保險缺口 04:092019/11/15 投資理財 台鐵死傷事故 台中港=大甲間單線行車 19:552019/11/15 生活 實測吐司機做煎餃 百萬網友看到餓 19:012019/11/16 日常 張大高鐵試跑 山西北部首條高鐵將開通 18:292019/11/17 兩岸 安捷訓練機迫降 運安會調查報告出爐 12:042019/11/18 生活 瓦斯桶變武器？CNN：香港理大校園疑現土製炸彈 15:582019/11/18 國際 換瓦斯桶未安檢害女燒傷 瓦斯行判賠89萬餘元 18:402019/11/18 社會 兩岸熱門新聞 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 - 兩岸 不強攻！港警將包圍理大至所有示威者投降 - 兩岸 傳公視特約導演在香港理工大學被捕 - 兩岸 港警稱汽油彈將招致實彈反擊 「小朋友回家吧！」 - 兩岸 第十一屆中美政黨對話在北京舉行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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