大陸山西平遙二畝溝煤礦發生瓦斯爆炸，經初步調查，井下仍有16人被困。

山西省煤監局表示，山西平遙峰岩煤焦集團二畝溝煤業有限公司9102工作面在18日下午1時50分發生一起瓦斯爆炸事故。

經初步核實，事故發生時井下有34人，目前已有18人升井，五人送醫院治療，井下仍有16人被困，事故資訊核實和搶險救援工作正在進行中。

(旺報 )