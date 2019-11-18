世界12強棒球賽中華隊奪下第五名佳績，體育署長高俊雄也兌現承諾，讓選手及教練團坐商務艙返台，班機陸續於18日晚間抵達台灣。而稍早高俊雄也大力稱讚洪一中總教練的調度，認為這次中華隊能奪佳績有三大原因。

高俊雄滿意這次中華隊成績，不僅在預賽贏下2戰，達成前進日本複賽的任務，還在複賽贏了韓國、澳洲2場，且都有拉開比數，高俊雄認為有三大原因，分別是球員紀律好、後勤完備，以及洪總現場調度。

高俊雄認為此次中華隊場內、場外的紀律都非常好，「早上和球員握手，都聞不到酒味或煙味」；接著是中華職棒提供的後勤完備，無論是團隊情蒐、醫護、傷害防護、心理諮商、運科體能訓練等，都傾力協助。

最後是洪總現場調度佳，高俊雄也提到許多球迷對於台美之戰的疑問，認為應要提早將先發投手吳昇峰換下場，「總教練在比賽當下最困難的就是調度，憑良心講都是結果論，贏了輸調度好、輸了說調度不好。」並稱讚洪總把球場紀律、團隊、後勤支援、現場調度都做很好，台灣隊長胡金龍也非常稱職。

今年年初由體育署長高俊雄見證，中華職棒會長吳志揚和棒球協會理事長辜仲諒簽署合作協議，中華職棒主導的後勤，包含醫護、情蒐等，這次就有15至20位工作人員到日本協助，收到不錯成效。

(中時電子報)